Domenica va in scena la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. In campo, alle 15 Barisardo-Taloro (a Lanusei), Carbonia-Alghero, Ghilarza-Ferrini Cagliari, Monastir-Calangianus, Nuorese-Iglesias, San Teodoro Porto Rotondo-Ossese, Tempio-Budoni e Villasimius-Li Punti.

Particolarmente impegnativi gli impegni delle capoliste, col Monastir che ospita il Calangianus mentre il Budoni sarà ospite del Tempio. Avversari di valore che puntano a far punti per restare nelle alte sfere della classifica, in chiave playoff. Scontro salvezza della Ferrini a Ghilarza, mentre il Villasimius ospiterà il quotato Li Punti.

Sempre in Eccellenza, iI Giudice sportivo questa settimana ha squalificato per una giornata Federico Boi della Ferrini e Santiago Nicola Arnaudo del Villasimius.

