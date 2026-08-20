La Asd Carbonia Calcio è inattiva. Non significa che sia fallita, ma ufficialmente ha interrotto le attività: lo ha sancito ieri la stessa Lega nazionale dilettanti con un comunicato striminzito ma chiarissimo e che non lascia spazio ad equivoci.

Per la stagione sportiva calcistica 2026-27 di calcio a 11 maschile, l’attività della Asd Carbonia Calcio è da ritenersi cessata. Altro discorso è se il club si iscriverà (e a questo punto appare molto improbabile) in terza categoria. A presiedere la società è sempre Andrea Meloni, diventato presidente del Carbonia la scorsa estate.

L'ha traghettato nel campionato di Eccellenza, chiuso con una buona salvezza, prima di alzare bandiera bianca per una grave crisi finanziaria. Al posto della Asd Carbonia Calcio è nato ai primi di agosto il Carbonia 1939 che, dietro autorizzazione della stessa federazione, ne ha raccolto l'eredità storico sportiva e (salvo sorprese) partirà dalla Seconda categoria. Per la guida tecnica è stato individuato l'allenatore Maurizio Ollargiu.

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