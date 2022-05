Sarà una domenica pomeriggio infuocata per le altre due sarde che si giocano la salvezza in Serie D, nella quartultima del Girone G.

Costretti a vincere. Carbonia e Lanusei non possono più sbagliare, perché il colpo esterno del Cassino oggi a Sassari col Latte Dolce ha creato un vuoto in classifica: i laziali ora sono sestultimi a 34, mentre i biancorossoverdi sono terzultimi a 24 e i minerari ultimi (col Latte Dolce) a 23. Per far sì che si giochi il playout il distacco fra sestultima e terzultima non deve superare i sette punti, perciò il pareggio non serve a nessuna delle due. Domani alle 14.30 apre il Lanusei, contro il Real Monterotondo Scalo che è la prima delle salve a quota 35: i biancorossoverdi tornano a giocare dopo lo stop per positivi che ha fermato tutto il girone, ora la situazione è tornata alla normalità per la squadra di Oberdan Biagioni. Alle 16 il derby Carbonia-Muravera allo "Zoboli": per i biancoblù di Suazo c'è fiducia di raggiungere l'obiettivo playout, anche perché il calendario non appare durissimo. Ospiti tranquilli e senza Mattia Floris e Davide Moi, quest'ultimo squalificato.

Le big. Torres e Arzachena si giocano la qualificazione ai playoff: domani potrebbe arrivare l'aritmetica certezza per i rossoblù, ai quali basta un pari ad Aprilia (ore 15) per essere sicuri di finire tra le prime cinque. I sassaresi, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia battendo mercoledì ai rigori il Cerignola (per sfidare il Follonica Gavorrano se ne riparlerà al termine della stagione regolare, visto che le ultime quattro giornate si giocano ogni tre giorni), puntano come minimo a confermare la terza posizione oppure riprendere il Team Nuova Florida, secondo a +2. Finire sul podio, col Giugliano ormai destinato in C, vorrebbe dire giocare almeno la semifinale in casa. A oggi sarebbe un derby sardo Torres-Arzachena, coi biancoverdi che inseguono la Torres quarti a -4. Per gli smeraldini trasferta col Gladiator, che torna dopo quattro mesi a giocare sul proprio campo, il "Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere. Calcio d'inizio alle 14, previsti diversi tifosi dei campani che sono comunque salvi.

