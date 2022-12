Domani alle 10, al Tennis Club di Settimo San Pietro, è in programma un incontro riservato agli allenatori sardi organizzato dall’Aiac regionale. Il relatore sarà il docente Ruggero Radice, figlio dell’indimenticabile Gigi ex allenatore del Cagliari, del Torino, della Fiorentina e giocatore del Milan. Il tema della giornata sarà "La didattica per competenze nel settore giovanile, la partita come mezzo principale".

«E’ un’iniziativa rivolta ai nostri allenatori», dice il presidente sardo dell’Aiac, Angelo Agus. «Si tratta di un aggiornamento importante. Ci aspettiamo tante presenze, in particolare dei tecnici della zona».

