Colpo esterno del Genneruxi Cagliari nel recupero della terza giornata di andata del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. I cagliaritani, infatti, si impongono per 56-58 sul parquet dell’Azzurra Oristano.

La gara. Padroni di casa che partono forte in avvio e vanno sul +7 al 10’ (20-13). Vantaggio invariato nella seconda frazione e parziale che si chiude sul 31-24 del 20’. Al rientro dal riposo lungo il Genneruxi accorcia sempre più il divario fino al sorpasso di fine terzo quarto (41-42 al 30’). Nel testa a testa finale la spunta il quintetto allenato da Andrea Piras che porta a casa la settima vittoria stagionale. Migliori realizzatori Bichi dell’Azzurra e Rapallo del Genneruxi, con 15 punti. Le due squadre torneranno ora in campo nel weekend: gli oristanesi saranno impegnati sabato nel derby contro il Marrubiu, mentre il Genneruxi andrà a far visita a La Casa del Sorriso Su Planu.

I tabellini.

Azzurra Oristano – Genneruxi Cagliari 56-58

Azzurra Oristano: Aritzu 1, Olmetto, Mele, Inguaggiato 8, Pippia, Simbula 10, Carta, Enna 10, Carta, Ganguzza 12, Bichi 15, Masala. Allenatore Inguaggiato.

Genneruxi Cagliari: Piras, 4, Tamponi, Setzu 12, Susini 9, Chong, Pedrazzini 4, Pacini 3, Murru, Madasi 2, Dessanay 9, Rapallo 15. Allenatore Piras.

Arbitri: Luciano e Fiorin.

Parziali: 20-13; 31-24; 41-42; 56-58.

