Divisione Regionale 2, nei due gironi del Nord cambia la situazione in testa alla classificaNel girone A Sennori sfrutta il passo falso di Sassari ed effettua il sorpasso, lo Shardana agguanta il Macomer in vetta al girone B
Nel corso dell’ultimo weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket, la sorpresa arriva dal Nord: nel girone A la Masters Sassari cade e perde la vetta con Sennori primo in solitario, nel girone B sconfitto il Macomer 2.0, raggiunto ora in testa dallo Shardana.
Sud. Nella parte meridionale del campionato ritorna alla vittoria la capolista Azzurra Oristano, in casa, contro l’Antonianum Quartu, per 81-78. Successo di misura che però permette alla compagine oristanese di riscattare il KO del turno precedente a Serramanna, seconda.
Vice-capolista che, invece, scenderà in campo domani, nel posticipo contro La Casa del Sorriso. Nelle altre gare di giornata spiccano le vittorie di CUS Cagliari, Condor Monserrato e Carloforte, che raggiungono in terza posizione il Cagliari Basket, che perde lo scontro diretto contro gli universitari (55-58).
Il Condor, invece, batte Settimo per 71-54, grazie ad un ottimo secondo quarto (dal 18-21 del 10’ al 38-26 dell’intervallo). Tra i monserratini è Fiorellino il migliore, con 20 punti a referto. Vince e convince Carloforte, 65-99 in casa del Beta. Prestazione mostruosa, tra i carlofortini, quella di Baghino, autore di 41 punti. Risale la classifica anche Iglesias che batte nettamente il fanalino di coda Il Gabbiano per 83-42. Chiude il quadro delle gare il successo della Primavera Gonnosfanadiga, per 55-40, contro il Genneruxi.
Nord. Nel girone A, come già anticipato, perde la Masters Sassari contro Arzachena (55-64). Ai sassaresi non bastano i 13 punti di Piras per rimanere appaiati al Sennori. Sennoresi che, invece, portano a casa l’undicesima vittoria stagionale, vincendo per 91-56 contro Olmedo.
Nel derby di Olbia, l’Olimpia supera a domicilio la Virtus per 62-73 (tra i padroni di casa da segnalare i 31 punti di Marogna). Infine, si impone nettamente la Mercede Alghero, in casa, contro la Nova Pallacanestro per 97-60.
Nel girone B lo Shardana vince per 77-51 contro l’Ichnos Nuoro (Addis è il migliore tra i sassaresi con 20 punti) e raggiunge in testa il Macomer 2.0, superato in trasferta dalla S. Elene per 94-86. Rimandata al 7 febbraio Pallacanestro Nuoro-Dinamo 2000, nell’ultimo impegno di giornata spicca il successo del CMB Porto Torres contro il Ghilarza, per 62-58.