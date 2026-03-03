Cade un pezzo di cornicione, ferita una 70enne a Sassari. È accaduto intorno alle 11, mentre la signora percorreva via Luzzati: è stata colpita in testa da un pezzo della struttura. «Era insanguinata ma vigile e cosciente», riferiscono i testimoni.

La donna è stata condotta dal 118 al pronto soccorso. 

