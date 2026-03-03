La voce delle sigaraie torna a farsi sentire, 120 anni dopo i moti del maggio 1906. L’Assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo del Comune di Cagliari ha indetto un concorso musicale pensato per far rivivere una pagina importante della storia cittadina: quella delle lavoratrici della Manifattura tabacchi, simbolo di emancipazione femminile e di lotte condivise.

«Le sigaraie – si legge in una nota ufficiale – furono protagoniste di una stagione di rivendicazioni che segnò profondamente il tessuto sociale cagliaritano. Unite, coraggiose, capaci di trasformare la loro quotidianità operaia in un gesto collettivo di dignità, lasciarono un'eredità che ancora oggi parla di diritti, lavoro e identità».

Il concorso, organizzato in collaborazione con il Conservatorio statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, è rivolto ai giovani musicisti e compositori emergenti. L'obiettivo è quello di stimolare nuove forme espressive, favorire la sperimentazione e offrire una vetrina a chi sta costruendo il proprio percorso artistico.

Le prime 3 opere classificate riceveranno un premio in denaro messo a disposizione dal Comune di Cagliari. Le candidature per “Il canto delle sigaraie” devono essere presentate entro il 30 aprile 2026. Tutte le informazioni e il bando del Comune sono disponibili sul sito web del Conservatorio.

