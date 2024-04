Due gare combattute hanno aperto il quadro dei Quarti di Finale playoff del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Overtime. È servito al Carloforte per vincere contro il Poetto Gruppo Ena (59-58 il finale). Ospiti che partono meglio e vanno sul +6 al 10’ (14-20). Poetto che continua a comandare anche nella seconda (32-35 al 20’) e terza frazione (37-41 al 30’). Negli ultimi 10’, però, Carloforte attua un break a proprio favore e porta la sfida ai supplementari, sul punteggio di 51 pari. Negli ulteriori 5’ di gara i padroni di casa riescono a mettere la testa avanti e chiudere gara 1 con il minimo scarto di vantaggio. Al Poetto non basta avere il miglior realizzatore della gara, Floris con 16 punti. Nel Carloforte 3 giocatori in doppia cifra: Baghino (11), Aralossi e Cireddu (10). Ora appuntamento a gara 2, in programma domenica, a campi inversi, alle 19.

Sul filo. È un canestro allo scadere a permettere al Jolly Dolianova di espugnare il parquet del Basket Quartu e far saltare il “fattore campo”. Il finale è di 51-54 per la compagine ospite, al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Nell’arco dei 40’ a regnare è l’equilibrio (27 pari all’intervallo e 39 pari al 30’), fino al canestro di Erriu (autore a fine gara di 15 punti) negli ultimi secondi. Il top scorer della sfida è del Basket Quartu, con Leviani autore di 20 punti personali. La rivincita è in programma mercoledì prossimo, a Dolianova, alle 20.30.

Le altre gare. Gli altri due quarti si giocheranno tra oggi e sabato. Stasera, alle 20.30, il Basket Mogoro ospita il Condor Monserrato, mentre sabato, alle 21.30, lo Spirito Sportivo attende la visita del Sinnai.

