Si sono disputati ieri notte i tre posticipi della dodicesima giornata di andata del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

La partita di cartello era quella di Sinnai, tra i padroni di casa e il Jolly Dolianova, con la vittoria del quintetto allenato da Tony Atella per 77-63. Prima parte di gara equilibrata, con i sinnaesi che vanno all’intervallo sul +3 (37-34). Nella seconda parte Sinnai riesce a prendere il largo, portando a casa l’ottava vittoria stagionale, che vale anche la seconda posizione, a pari punti con il Poetto, e alle spalle dell’Assemini. Top scorer della gara è Cacciuto, del Sinnai, con 18 punti.

Vince, invece, al termine di una sfida combattuta, il Marrubiu, che batte il Genneruxi per 63-60. Avvio di gara di marca locale (21-15 al 10’), ma la reazione ospite non si fa attendere e all’intervallo la formazione cagliaritana e avanti di 2 lunghezze (33-35 al 20’). Nella ripresa i marrubiesi si riportano avanti (46-43 al 30’) e hanno la meglio nel testa a testa finale. Miglior realizzatore della gara è Rapallo, del Genneruxi, con 21 punti.

L’unico colpo esterno, nei posticipi, è quello de La Casa del Sorriso Su Planu, che si impone a Elmas per 46-71. Per la compagine selargina è la settima vittoria stagionale.

Poche ore per ricaricare le batterie. Da domani, infatti, si tornerà in campo per la tredicesima di andata.

© Riproduzione riservata