Divisione Regionale 2, al Sud il Serramanna batte la capolista Azzurra Oristano e si candida alla vittoria finalePerde la capolista Azzurra Oristano. Al Nord, invece, vincono tutte le prime della classe
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket fari puntati sul girone Sud. Perde, infatti, la capolista Azzurra Oristano. Al Nord, invece, vincono tutte le prime della classe.
Sud. È il Serramanna a condannare il quintetto oristanese alla seconda sconfitta stagionale, vincendo per 81-72 al termine di una gara combattuta e avvincente. Ospiti che partono meglio e chiudono avanti i primi 20’ di gioco (30-36). Il break dei padroni di casa nel terzo quarto: prima arriva l’aggancio, poi il sorpasso con il vantaggio che arriva a +8 al 30’ (54-46). Negli ultimi 10’ Caredda e compagni mantengono il controllo del ritmo e portano a casa la decima vittoria stagionale. Miglior realizzatore della gara è Pintus, del Serramanna, con 26 punti. Serramanna che sale al secondo posto in solitario (a -4 dalla vetta ma con 2 gare in meno rispetto all’Azzurra) e si candida come pretendente alla vittoria finale. Alle spalle perde il Cagliari Basket, sul campo del Condor Monserrato, per 58-39. Monserratini che controllano la gara nell’arco dei 40’ di gioco (14-6 al 10’, 32-22 al 20’, 46-33 al 30’), chiudendo con il massimo vantaggio di 19 punti. Nel Condor terminano in doppia cifra Orrù e Fiorellino, con 11 punti. Nelle altre gare di giornata da segnalare le vittorie esterne di La Casa del Sorriso Su Planu (42-58 contro il Marrubiu e Borghero top scorer con 17 punti) e Primavera (62-68 a Carloforte). Vittoria di misura dell’Antonianum Quartu contro Iglesias (84-80). Netti, infine, i successi del CUS Cagliari contro il Settimo (73-36) e del Genneruxi contro il Carbonia (71-48). Rinviata Il Gabbiano-Beta.
Nord. Nessuna sorpresa nei due raggruppamenti. Nel girone A vincono Sennori e Masters Sassari. I primi espugnano il parquet della Virtus Olbia per 75-80 al termine di una gara combattuta nel quale si mette in mostra, tra i padroni di casa, Marogna, autore di 34 punti. I sassaresi, invece, hanno la meglio in casa della Nova Pallacanestro per 66-88. Nelle fila dei Masters è Sanna il migliore, con 20 punti realizzati. Entrambe rimangono così appaiate in prima posizione, a quota 20. Nelle altre gare, la Mercede Alghero vince nettamente a Olmedo (51-93 con 19 punti di Pischedda) e l’Olimpia Olbia espugna Arzachena (63-77). Nel girone B prosegue il testa a testa tra Macomer 2.0 (primo) e Shardana Basket (secondo). Macomeresi che, trascinati dai 27 punti di Piredda e da un travolgente ultimo quarto (parziale di 25-4 negli ultimi 10’), battono Ghilarza per 81-59. I sassaresi, invece, vincono in trasferta, sul campo del CMB Porto Torres, per 63-92. Infine, vittoria della Dinamo 2000 contro la S. Elene per 76-57. Nelle fila ospiti da segnalare i 27 punti firmati da Bassanello.