Nel weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket fari puntati sul girone Sud. Perde, infatti, la capolista Azzurra Oristano. Al Nord, invece, vincono tutte le prime della classe.

Sud. È il Serramanna a condannare il quintetto oristanese alla seconda sconfitta stagionale, vincendo per 81-72 al termine di una gara combattuta e avvincente. Ospiti che partono meglio e chiudono avanti i primi 20’ di gioco (30-36). Il break dei padroni di casa nel terzo quarto: prima arriva l’aggancio, poi il sorpasso con il vantaggio che arriva a +8 al 30’ (54-46). Negli ultimi 10’ Caredda e compagni mantengono il controllo del ritmo e portano a casa la decima vittoria stagionale. Miglior realizzatore della gara è Pintus, del Serramanna, con 26 punti. Serramanna che sale al secondo posto in solitario (a -4 dalla vetta ma con 2 gare in meno rispetto all’Azzurra) e si candida come pretendente alla vittoria finale. Alle spalle perde il Cagliari Basket, sul campo del Condor Monserrato, per 58-39. Monserratini che controllano la gara nell’arco dei 40’ di gioco (14-6 al 10’, 32-22 al 20’, 46-33 al 30’), chiudendo con il massimo vantaggio di 19 punti. Nel Condor terminano in doppia cifra Orrù e Fiorellino, con 11 punti. Nelle altre gare di giornata da segnalare le vittorie esterne di La Casa del Sorriso Su Planu (42-58 contro il Marrubiu e Borghero top scorer con 17 punti) e Primavera (62-68 a Carloforte). Vittoria di misura dell’Antonianum Quartu contro Iglesias (84-80). Netti, infine, i successi del CUS Cagliari contro il Settimo (73-36) e del Genneruxi contro il Carbonia (71-48). Rinviata Il Gabbiano-Beta.

Nord. Nessuna sorpresa nei due raggruppamenti. Nel girone A vincono Sennori e Masters Sassari. I primi espugnano il parquet della Virtus Olbia per 75-80 al termine di una gara combattuta nel quale si mette in mostra, tra i padroni di casa, Marogna, autore di 34 punti. I sassaresi, invece, hanno la meglio in casa della Nova Pallacanestro per 66-88. Nelle fila dei Masters è Sanna il migliore, con 20 punti realizzati. Entrambe rimangono così appaiate in prima posizione, a quota 20. Nelle altre gare, la Mercede Alghero vince nettamente a Olmedo (51-93 con 19 punti di Pischedda) e l’Olimpia Olbia espugna Arzachena (63-77). Nel girone B prosegue il testa a testa tra Macomer 2.0 (primo) e Shardana Basket (secondo). Macomeresi che, trascinati dai 27 punti di Piredda e da un travolgente ultimo quarto (parziale di 25-4 negli ultimi 10’), battono Ghilarza per 81-59. I sassaresi, invece, vincono in trasferta, sul campo del CMB Porto Torres, per 63-92. Infine, vittoria della Dinamo 2000 contro la S. Elene per 76-57. Nelle fila ospiti da segnalare i 27 punti firmati da Bassanello.

© Riproduzione riservata