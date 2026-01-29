Si è disputato nella serata di ieri il recupero della 12sima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1 di basket tra Astro e Genneruxi. Al termine di 40’ equilibrati e combattuti si impone in quintetto allenato da Carlo Zedda per 70-68.

La gara. I padroni di casa partono bene e chiudono la prima frazione sul +4 (21-17). La reazione ospite del secondo quarto si traduce nell’aggancio e nel sorpasso prima della sirena dell’intervallo (36-39 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi l’Astro cerca di cambiare ritmo e arriva il controsorpasso, con il +3 del 30’ (56-53). Finale nel quale si assiste ad un lungo testa a testa (68 pari ad un minuto dalla fine), deciso in favore della squadra di casa grazie al canestro realizzato da Serra. Miglior realizzatore della gara è Salis, dell’Astro, con 27 punti. Con questa vittoria l'Astro sale in quinta posizione solitaria con 18 punti; il Genneruxi, invece, fallisce l'aggancio al terzo posto, occupato da Elmas con 24 punti, rimanendo in quarta posizione a quota 22. Entrambe le squadre torneranno in campo nel weekend per la quarta di ritorno: l’Astro ospiterà San Sperate, sabato alle 18.30, mentre il Genneruxi andrà a far visita alla Ferrini Quartu, domenica alle 18.

I tabellini della gara.

Astro - Genneruxi 70 - 68

Astro Cagliari: L. Fancello, F. Serra 22, Pagani 7, Berti, F. Melis, N. Sali 27, Migliozzi 6, Badellino 8, D. Piccolo, Orrù, P. Piccolo, Congiu. Allenatore Zedda.

Genneruxi Cagliari: Argiolas 12, Spiga, M. Angius 8, G.M. Salis, M. Susini 9, Loi, Brisu 6, Podda 7, L. Angius 10, Boi 6, Poma 2, Bonomo 8. Allenatore Susini.

Arbitri: Salis e Conte.

Parziali: 21-17; 36-39; 56-53; 70-68.

© Riproduzione riservata