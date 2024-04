È la Klass Coral Alghero la quarta e ultima semifinalista del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine allena da Fabrizio Longano, infatti, espugna il parquet dell’Atletico Cagliari (56-61 il finale) e si giocherà la finale assieme a La Casa del Sorriso, San Salvatore e Carbonia.

La gara. Fattore campo che, nella serie, salta per la terza volta su tre gare. I padroni di casa partono meglio e chiudono avanti la prima frazione (14-11). La reazione ospite arriva nella seconda frazione, grazie alla vena realizzatrice del tandem Musso-Cesaraccio e, così, si va all’intervallo sul 20-30. Al rientro dal riposo lungo la situazione non cambia e, anzi, la Klass Coral allunga sul +12 del 30’ (35-47). Negli ultimi 10’ l’Atletico cerca il recupero, ma gli algheresi, negli ultimi minuti, riescono a gestire il vantaggio, portando a casa la decisiva gara 3.

Le semifinali. La Klass Coral, vincendo, accede alla fase successiva, nel quale giocherà contro il San Salvatore Selargius, seconda forza del torneo al termine della regular season. Nell’altra semifinale la testa di serie numero 1, La Casa del Sorriso se la vedrà contro il Carbonia.

I TABELLINI

Atletico Cagliari – Klass Coral Alghero 56-61

Atletico Cagliari: Locci, Cau 18, Puddu, Melis, Atzori 6, Devilla, Canzini 7, Finocchi, Ciulli 1, Scanu 13, Pandori 11. Allenatore Zurru.

Klass Coral: Cesaraccio M. 17, Monte 5, Tilloca 2, Sahud 8, Musso 18, Salvatori, Cesaraccio L. 9, Manunza, Scalise 2, Busi, Ibba, Loriga. Allenatore Longano.

Arbitri: Massimo Zara e Davide Frau.

Parziali: 14-11; 20-30; 35-47; 56-61.

Playout. Nella terza giornata spicca il colpo esterno dell’Astro, che si impone sul parquet dell’Oristano Basket per 77-98. Vince in casa, invece, il Terralba, contro Iglesias, per 83-72.

