È la coppia formata da Cus Cagliari e Astro Cagliari a rimanere in vetta al girone unico del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. È questo il responso della terza giornata di andata.

Le capolista. Cus Cagliari e Astro, dunque, rimangono a punteggio pieno. Gli universitari vincono lo scontro diretto contro Elmas per 74-65 e rimangono a punteggio pieno. Il primo quarto è appannaggio dei padroni di casa (21-12 al 10’), con gli ospiti che reagiscono e impattano sul 38 pari al 20’. Nel terzo quarto è nuovamente il quintetto allenato da Marco Benucci a rimettere la testa avanti, portandosi sul +8 (60-52 al 30’). Margine che rimane pressoché invariato anche nell’ultima frazione. Miglior realizzatore della gara è Motzo, del Cus Cagliari, con 16 punti. L’Astro, invece, si impone in volata contro il Mogoro per 69-67. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio (22-16 al 10’, 34-33 al 20’ e 50-48 al 30’) senza mai riuscire ad allungare in maniera decisa. Negli ultimi minuti la formazione cagliaritana riesce a essere più lucida e a portare a casa la vittoria. Per l’Astro è Salis il migliore, con 25 punti personali.

Le altre. Cade la Santa Croce, sul filo di lana, contro il San Sperate, per 68-70. Ospiti che segnano il canestro decisivo negli ultimi secondi di gara. Per i ragazzi di Jean Patrick Sorrentino è la prima vittoria stagionale. Colpo esterno anche del CMB Porto Torres, che espugna il parquet della Ferrini Quartu per 68-85. Porto Torres trascinata dai 19 punti di Barbagallo, dai 18 di Cau e Cherchi e dai 16 di Sahud. È di un punto, invece, lo scarto tra Sap Alghero e Genneruxi Cagliari, con i cagliaritani vittoriosi per 66-67. Il quintetto allenato da Gianluca Susini guida il punteggio nell’arco di tutti i 40’, raggiungendo anche il +10 al 20’ (27-37). Top scorer della partita è Argiolas, per il Genneruxi, con 17 punti. Vittoria al fotofinish anche per l’Atletico Cagliari che supera il Sinnai (al quale non bastano i 19 punti messi a segno da Boi) per 69-67. Anche per i cagliaritani è la prima gioia dell’anno. Infine, festeggia la prima vittoria della stagione l’Assemini contro il Cus Sassari, per 96-63. All’intervallo i padroni di casa si portano sul +7 (40-33 al 20’); il break decisivo arriva nel terzo quarto (64-44 al 30’), fino al +33 della sirena finale. Migliori realizzatori della gara sono Grosso e Spano, dell’Assemini, con 20 punti.

