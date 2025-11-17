Continua la corsa del Cus Cagliari in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Dopo la settima giornata di andata gli universitari comandano sempre sul CMB Porto Torres, distante solo due punti.

Testa a testa. Il quintetto allenato da Marco Benucci supera il San Sperate per 76-51. Dopo un avvio equilibrato (19-18 al 10’), i padroni di casa prendono il largo nel corso del secondo quarto (43-27 al 20’). Margine che aumenta al rientro dal riposo lungo, prima con il 59-36 del 30’, chiuso poi con il +25 della sirena finale. Top scorer della gara è Casula, del CUS, con 16 punti. Vittoria convincente anche quella del CMB Porto Torres che supera Elmas per 82-76. Turritani che partono forte e raggiungono la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (46-35 al 20’). Nel terzo quarto arriva la reazione della formazione masese, fino al -4 del 30’ (58-54). Ultimi 10’ combattuti, con i padroni di casa che mantengono il vantaggio fino alla sirena finale. Tra i padroni di casa è da segnalare la prestazione di Sahud, autore di 35 punti.

Inseguimento. In terza posizione salgono Genneruxi, Assemini e Atletico Cagliari. I primi si impongono contro Sinnai per 57-55. Nel corso dei 40’ si segna poco e a prevalere sono le difese. Le prime due frazioni sono equilibrate (27-25 al 20’). I padroni di casa, cercano il break decisivo nel terzo quarto (42-33 al 30’), ma la compagine ospite tiene duro, recupera, ma solamente fino al -2 del 40’. Agli ospiti non bastano i 18 punti firmati da Piras, miglior realizzatore della gara. Assemini, invece, porta a casa la quinta vittoria di fila battendo l’Astro per 79-69. Padroni di casa che allungano nel secondo quarto (38-24 al 20’) grazie alle buone percentuali nel tiro da 3 punti. Nel terzo quarto il vantaggio arriva fino al +17 (57-40 al 30’). Gli ultimi 10’ vedono gli ospiti tentare il recupero, ma Assemini gestisce fino alla sirena finale. Tra gli asseminesi è Spano il migliore, con 25 punti. L’Atletico Cagliari, infine, grazie ad un travolgente ultimo quarto, batte la Santa Croce Olbia per 84-64. Cagliaritani avanti nei primi 20’ (21-17 al 10’ e 42-35 al 20’). Nel terzo quarto, però, gli olbiesi recuperano il passivo e passano a condurre (58-59 al 30’). Negli ultimi 10’ l’Atletico chiude le maglie in difesa, trova con grande continuità la via del canestro, in particolare con Cau (32 punti a fine gara), Diana, Locci e Ciulli, e con il parziale di 26-5 porta a casa il successo.

Le altre. Nelle altre gare vincono la Sap Alghero, contro Mogoro, per 81-60, e il CUS Sassari sul parquet della Ferrini Quartu (62-78). Per gli algheresi è la terza vittoria stagionale, mentre per gli universitari arriva la prima gioia che permette loro di non essere più soli in ultima posizione, ora occupata in coabitazione con Mogoro e la stessa Ferrini.

