Divisione Regionale 1, il Cus Cagliari guida a punteggio pienoDopo la settima giornata di andata gli universitari comandano sempre sul CMB Porto Torres, distante solo due punti
Continua la corsa del Cus Cagliari in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Dopo la settima giornata di andata gli universitari comandano sempre sul CMB Porto Torres, distante solo due punti.
Testa a testa. Il quintetto allenato da Marco Benucci supera il San Sperate per 76-51. Dopo un avvio equilibrato (19-18 al 10’), i padroni di casa prendono il largo nel corso del secondo quarto (43-27 al 20’). Margine che aumenta al rientro dal riposo lungo, prima con il 59-36 del 30’, chiuso poi con il +25 della sirena finale. Top scorer della gara è Casula, del CUS, con 16 punti. Vittoria convincente anche quella del CMB Porto Torres che supera Elmas per 82-76. Turritani che partono forte e raggiungono la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (46-35 al 20’). Nel terzo quarto arriva la reazione della formazione masese, fino al -4 del 30’ (58-54). Ultimi 10’ combattuti, con i padroni di casa che mantengono il vantaggio fino alla sirena finale. Tra i padroni di casa è da segnalare la prestazione di Sahud, autore di 35 punti.
Inseguimento. In terza posizione salgono Genneruxi, Assemini e Atletico Cagliari. I primi si impongono contro Sinnai per 57-55. Nel corso dei 40’ si segna poco e a prevalere sono le difese. Le prime due frazioni sono equilibrate (27-25 al 20’). I padroni di casa, cercano il break decisivo nel terzo quarto (42-33 al 30’), ma la compagine ospite tiene duro, recupera, ma solamente fino al -2 del 40’. Agli ospiti non bastano i 18 punti firmati da Piras, miglior realizzatore della gara. Assemini, invece, porta a casa la quinta vittoria di fila battendo l’Astro per 79-69. Padroni di casa che allungano nel secondo quarto (38-24 al 20’) grazie alle buone percentuali nel tiro da 3 punti. Nel terzo quarto il vantaggio arriva fino al +17 (57-40 al 30’). Gli ultimi 10’ vedono gli ospiti tentare il recupero, ma Assemini gestisce fino alla sirena finale. Tra gli asseminesi è Spano il migliore, con 25 punti. L’Atletico Cagliari, infine, grazie ad un travolgente ultimo quarto, batte la Santa Croce Olbia per 84-64. Cagliaritani avanti nei primi 20’ (21-17 al 10’ e 42-35 al 20’). Nel terzo quarto, però, gli olbiesi recuperano il passivo e passano a condurre (58-59 al 30’). Negli ultimi 10’ l’Atletico chiude le maglie in difesa, trova con grande continuità la via del canestro, in particolare con Cau (32 punti a fine gara), Diana, Locci e Ciulli, e con il parziale di 26-5 porta a casa il successo.
Le altre. Nelle altre gare vincono la Sap Alghero, contro Mogoro, per 81-60, e il CUS Sassari sul parquet della Ferrini Quartu (62-78). Per gli algheresi è la terza vittoria stagionale, mentre per gli universitari arriva la prima gioia che permette loro di non essere più soli in ultima posizione, ora occupata in coabitazione con Mogoro e la stessa Ferrini.