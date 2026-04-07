Pausa pasquale occasione di recuperi e si preparazione in vista del rush finale nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

La situazione. Sancita già da qualche settimana la prima promozione in Serie C, portata a casa dal CUS Cagliari grazie ad un ruolino di marcia di 23 vittorie in 25 gare, ci si avvicina a passi veloci ai playoff, che decreteranno il secondo pass nella massima categoria regionale. La formula prevede i quarti di finale per le formazioni che si saranno classificate dalla seconda alla nona posizione in classifica. Sicure dei playoff CMB Porto Torres, Elmas, Astro Cagliari, Genneruxi, SAP Alghero (tra le maggiori candidate alla promozione dopo l’innesto di Michael James Efevberha), Atletico Cagliari e Cus Cagliari. Con una giornata ancora in calendario e qualche recupero da disputare (Assemini-Sap Alghero e Santa Croce Olbia-Atletico Cagliari), rimane da stabilire chi chiuderà in quarta posizione tra Genneruxi e Astro (al momento avanti i primi grazie al doppio scontro diretto a favore), chi al sesto tra SAP Alghero e Atletico Cagliari e l’ultima formazione che prenderà parte alla post season. Per l’ultimo posto in discussione rimangono in lizza Sinnai, San Sperate e Assemini (tutte a quota 20 punti ma con Assemini che deve recuperare una partita). Decisivi saranno, dunque, i recuperi e l’ultima giornata. Le due squadre che rimarranno fuori, disputeranno i playout, assieme a Ferrini Quartu, Basket Mogoro e Santa Croce Olbia.

La classifica. Con l’ultima giornata di regular season da disputare, ecco la classifica attuale: CUS Cagliari (già promosso) 46 punti; CMB Porto Torres 38; Elmas 36; Genneruxi e Astro 30; SAP Alghero* e Atletico Cagliari * 26; CUS Sassari 24; Sinnai Basket, San Sperate e Assemini* 20; Ferrini Quartu 16; Mogoro 8; Santa Croce Olbia 6.

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