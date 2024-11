Prosegue la corsa in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket della Demones Ozieri, vittoriosa lo scorso weekend. Alle spalle, la più accreditata inseguitrice sembra essere Carbonia, che ha battuto a domicilio la Sap Alghero.

Il testa a testa. Gli ozieresi rimangono in testa con due punti di vantaggio, ma con una gara in più, dopo aver battuto il Genneruxi per 71-51. In avvio gli ospiti mettono il naso avanti (16-17 al 10’) per poi subire il sorpasso nel corso della seconda frazione (35-29 all’intervallo). Nella ripresa, la Demones allunga fino al +16 del 30’ (58-42) e controllare la gara nel finale. Top scorer dell’incontro è Poloni, della Demones, con 20 punti. Non molla la presa, alle spalle, il Carbonia, vittorioso in casa della Sap Alghero per 82-91. Gli ospiti sono scatenati in avvio, volando sul +18 del primo quarto (8-26 al 10’). Nella seconda frazione gli algheresi si sbloccano in attacco ma concedono ancora troppo in difesa (30-47 all’intervallo). Al rientro dal riposo lungo la Sap riesce ad accorciare, arrivando al -8 del 30’ (60-68), ma non riescono a ricucire completamente il margine nel quarto finale. Ai padroni di casa non bastano i 35 punti del solito Coulibaly per portare a casa il successo.

Centro-classifica. A quota 5 vittorie, al terzo posto, un gruppo composto da 6 squadre: Aurea Fisiokons Sassari (che ha riposato), Atletico Cagliari, Arzachena, San Salvatore, Astro e Elmas. Spicca la vittoria degli smeraldini contro l’Atletico per 83-57. Successo che vale l’aggancio in classifica. Arzachena allunga con decisione all’intervallo (43-24) e aumenta il divario nel finale. Migliori realizzatori della gara sono Raspa, dell’Arzachena, e Cau, dell’Atletico, entrambi con 25 punti. Belle vittorie anche dell’Astro, contro Oristano Basket, per 119-95, e del San Salvatore, sul Mogoro, per 97-62. Selargini che partono fortissimo e chiudono il primo quarto sul 32-12. Margine che si amplia con il passare dei minuti, fino al +35 finale. I mogoresi si devono accontentare del miglior realizzatore, Onnis con 20 punti. Elmas, invece, con un ottimo ultimo quarto, riesce ad avere la meglio su San Sperate (85-74 il finale). Ospiti avanti nei parziali, seppur di poco, nei primi 3 quarti (10-17 al 10’, 35-36 al 20’ e 62-64 al 30’) ma subiscono il sorpasso nel finale. Nelle fila dei padroni di casa da segnalare i 27 punti firmati da Casula.

Colpo esterno. È della Isola Gas Terralba che si impone a Iglesias per 70-78. Ospiti che arrivano ad avere anche un vantaggio di 14 lunghezze all’intervallo (30-44), per poi riuscire a contenere i tentativi di recupero iglesiente negli ultimi 20’. Miglior realizzatore è Cristian Martis, del Terralba, con 20 punti.

