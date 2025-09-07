Esordio amaro per la Dinamo Women nella semifinale del Torneo Internazionale “Sa Duchessa” di Cagliari. Al PalaCUS le biancoblù si sono arrese 85-51 alle campionesse d’Italia del Famila Schio.

Dopo un avvio equilibrato (9-8 in apertura), la squadra di coach Paolo Citrini ha subito il primo strappo delle venete, già avanti 24-13 al termine del primo quarto. Nonostante il tentativo di rientro nella seconda frazione, Schio ha mantenuto il controllo della gara e ha allungato nel secondo tempo. Assente Temira Poindexter, alle prese con qualche problema fisico.

Tra le note positive la prestazione di Kourtney Treffers, in doppia-doppia con 13 punti e 14 rimbalzi. Per Schio 17 punti di Verona e 15 di Steinberga.

«Non ci aspettavamo una difesa a zona per 40 minuti - ha spiegato coach Citrini - dopo il break iniziale abbiamo trovato buone soluzioni in attacco, ma in difesa dobbiamo crescere. Siamo una squadra nuova, con nove innesti: servirà tempo per trovare la giusta chimica».

Domani alle 17 la Dinamo tornerà in campo per la finale per il terzo posto contro le svedesi del Norkopping, battute dal Geas Sesto San Giovanni nell’altra semifinale. Alle 19.15, invece, scenderanno in campo le lombarde e Schio per l'atto conclusivo.

Famila Wuber Schio-Dinamo Banco di Sardegna 85-51



Famila Wuber Schio: Mestdagh, Sottana 9, Zanardi 5, Verona 17, Conde, Anete 15, Panzera 12, Andre 13, Keys 14, Simion. Allenatore: Lapena

Dinamo Sassari: Sammartino 8, Richards 7, Carangelo, Trozzola 4, Spinelli 4, Pointdexter, Boros 7, Egowoh 2, Treffers 13, Turel 16. Allenatore: Citrini

Parziali: 24-11; 44-32; 65-53

Arbitri: Rudellat e Curreli

© Riproduzione riservata