Non è certo un derby come gli altri quello che domenica a Sennori mette di fronte nel percorso della stagione 2025/26 per la Women Torres di mister Pierfranco Simula all'Atletico Uri in occasione della giornata numero 3 del gruppo 14 della Coppa Italia Femminile.

L'Uri è allenato infatti da Angeles Parejo, la bomber spagnola ormai sassarese acquisita, che con la maglia della Torres ha vinto 4 scudetti e 7 tra Coppe Italia e Supercoppa, diventando una delle giocatrici simbolo rossoblù. L'Uri è reduce dalla vittoria per 3-1 sul Tharros.

La squadra sassarese invece contro le stesse avversarie si è imposta per 8-1 e quindi hanno migliore differenza reti che le avvantaggia per il apssaggio del turno nel caso la gara finisca in parità.

Il tecnico della Torres Simula ha dichiarato: "In settimana abbiamo lavorato bene, non vediamo l’ora di scendere in campo. Affronteremo un avversario tosto, ma ci teniamo a passare il turno e andare avanti nella competizione. Un derby è sempre una sfida affascinante ed è il miglior modo per approcciare al campionato. Le ragazze si sono applicate tantissimo durante questa estate e mi dimostrano quotidianamente la loro voglia di far bene”.

