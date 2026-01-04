La Dinamo Women l'ha rifatto. Come in campionato, anche nei quarti della Coppa Italia femminile supera il Geas Sesto San Giovanni: 60-58. Una vittoria sofferta e in volata che fa approdare le ragazze allenata da Citrini alla semifinale. Domani a Tortona (inizio alle 18) l'avversaria sarà la corazzata Schio che ha inflitto 39 punti di scarto al Roseto.

Il pronostico è davvero chiuso, ma intanto Sassari ha fatto l'impresa di vincere la prima partita in una Coppa Italia. E lo ha fatto contro il Geas che in campionato lotta per la quarta posizione. E lo ha fatto di rincorsa, perché in avvio la squadra di Sesto San Giovanni ha preso il comando e ha toccato persino il +11 nel secondo quarto. Il terzetto Richard-Treffers-Carangelo ha promosso la rimonta, soprattutto nel terzo quarto quando la Dinamo Women ha messo anche il naso davanti.

Nel tirato finale tripla e libero di Carangelo decisivi, così come la difesa nell'ultima azione del Geas.

Tabellino Dinamo Women: Richards 15, Carangelo 15, Poindexter 9, Egwoh 2, Treffers 10, Sammartino, Trozzola, Spinelli 2, Boros 3, Turel 4. All. Citrini.

Arbitri: Caforio, Giovannetti e Almerigogna.

Parziali: 23-17, 35-30, 43-44.

La Dinamo Women batte in volata il Geas Sesto San Giovanni 60-58 e approda alle semifinali della Coppa Italia femminile. Oggi alle 18.30, sempre alla Cittadella dello Sport di Tortona, la squadra sassarese si troverà di fronte la corazzata Schio che ieri ha schiacciato il Roseto 96-57.

L'avvio di match è stato in salita: anche -7 con il centro Moore e la tripla di Cornelie. La squadra sassarese è finita addirittura a -11 nel secondo quarto, ma una tripla di Poindexter e il risveglio offensivo di Treffers hanno consentito alla formazione di Citrini, che nel finale con una bomba di Carangelo è andata al riposo sul 35-30.

Nel terzo quarto Dinamo Women briosa, sospinta da Richards e Treffers rimonta e va anche avanti sino a +5. Nell'ultimo quarto è continua battaglia, equilibrata, ma Treffers, una bomba e poi un libero di Carangelo e la difesa finale valgono la vittoria.

