Doppia vittoria targata Torres, con Matteo Mura e Carolina Cicu che si aggiudicano l'edizione 2025 dell'Open Laneri sui campi dell'Accademia Tennis Sassari.

Nel singolare maschile, Mura, numero 2 del tabellone, ha conquistato la vittoria superando 7-6(5), 4-6, 6-1 il numero 1 Marco Dessì (Tc Moneta).

Nel singolare femminile, derby torresino, con la numero 2 del seeding Cicu che ha battuto 6-2, 6-3 la numero 4 Carolina Giua.

Il doppio maschile è andato ad Alessandro Concu (Tc A.Novelli) e Andrea Oronti (Torres), che hanno incassato il ritiro di Matteo e Marco Mura (Torres) sul 4-6, 7-5, 7-1.

