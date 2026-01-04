Stintino festeggia la Befana in musica con il concerto de I Cantori di Via Majore, un appuntamento in programma martedì 6 gennaio dalle 18, nella tensostruttura di Largo Cala d’Oliva.

Un momento di musica, tradizione e grande atmosfera per vivere insieme l’Epifania a Stintino, con un gruppo capace di trasportare il pubblico grazie alle voci e alle emozioni di una coralità che racconta le tradizioni locali.

Un nuovo organico corale maschile pronto a raccontare di Nuoro, delle sue storie e della Sardegna.

L’antica via Majore, attuale Corso Garibaldi, diventa punto di riferimento inequivocabile: lì dove tutto nacque, dove tutto prese vita e forma, epicentro per eccellenza della cultura nuorese. Il progetto musicale ideato da Alessandro Catte racconta di una zona di Nuoro che diventa protagonista ai primi del 1900 accogliendo i suoi vati, i quali la trasformeranno in quella poi definita Atene sarda.

La via Majore non era solo il centro di Nuoro, era il centro della vita, il luogo ideale dove sognare, pensare in grande e viaggiare con la mente verso nuovi destini. Il coro, nato nel 2020, e partito subito con un’intensa attività concertistica.

