Nel 3-0 che il Santa Teresa rifila al Sant’Elena Quartu, nello scontro salvezza che inaugura il 2026 e il girone di ritorno del campionato dei galluresi, spicca la rete di Gavagni, prodotto del vivaio locale, a segno all’8’ della ripresa del match giocato questo pomeriggio allo stadio Buoncammino di Santa Teresa Gallura.

Un gol pesantissimo, che sigilla il successo della squadra di Fabio Levacovich, in vantaggio dopo 6’ con Carlander. Il raddoppio prima dell’intervallo, con la formazione ospite in inferiorità numerica per l’espulsione di Delogu, lo sigla Braga dal dischetto, trasformando un rigore ottenuto per un fallo di mani in area. Dunque la ciliegina sulla torta di Gavagni, classe 2004, che vale il 3-0.

Il torneo di Eccellenza per i biancocelesti non poteva ricominciare meglio di così, anche perché grazie alla vittoria contro il fanalino di coda Sant’Elena, terza consecutiva, il Santa Teresa si issa a quota 17 punti in classifica, e balza fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio della stagione lasciandosi alle spalle al momento, in attesa del recupero tra Villasimius e Taloro Gavoi, cinque squadre.

A Tortolì al prossimo turno si va a caccia del poker e di un altro possibile salto in avanti, avendo l’avversario 19 punti in classifica ed essendo, quindi, a portata di sorpasso.

© Riproduzione riservata