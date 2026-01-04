Sconfitta in casa a sorpresa dell'Isili piegato dal fanalino di coda don Bosco.

Gli ospiti sono passati in vantaggio a metà del primo tempo con Olla, raddoppiando a inizio ripresa con Brignone. Inutile la rete dell'Isili siglata da Pribeagu.

I padroni di casa hanno fallito un rigore e colpito una traversa. La squadra di Ghiani ha sfruttato le occasioni conquistando i punti necessari per sperare ancora nella salvezza.

