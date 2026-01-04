calcio
04 gennaio 2026 alle 21:37
Prima categoria: l'Isili sconfitto in casa dalla Don BoscoI padroni di casa hanno fallito un rigore e colpito una traversa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sconfitta in casa a sorpresa dell'Isili piegato dal fanalino di coda don Bosco.
Gli ospiti sono passati in vantaggio a metà del primo tempo con Olla, raddoppiando a inizio ripresa con Brignone. Inutile la rete dell'Isili siglata da Pribeagu.
I padroni di casa hanno fallito un rigore e colpito una traversa. La squadra di Ghiani ha sfruttato le occasioni conquistando i punti necessari per sperare ancora nella salvezza.
© Riproduzione riservata