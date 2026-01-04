Il primo turno del 2026 in Serie B Interregionale restituisce segnali incoraggianti per le squadre sarde, a partire dall’Esperia, capace di andare a un passo dall’impresa sul parquet della capolista Carver Cinecittà. A Roma finisce 57-53 per i padroni di casa, ma la prova dei rossoblù conferma il buon momento di forma.

In una gara a basso punteggio e dalle percentuali contenute, l’Esperia resta in partita per quaranta minuti e oltre, guidata da un Potì in versione trascinatore (24 punti) e da un impianto difensivo che consente di giocarsela fino agli ultimi possessi. I cagliaritani mettono anche il naso avanti nell’ultimo quarto, prima che la maggiore lucidità dei laziali nel finale premi la Carver. Al di là del risultato, la squadra di Federico Manca esce rafforzata, in attesa del rientro di Marco Giordano, che potrebbe alzare ulteriormente il livello offensivo.

Sorride invece la Klass Sennori, che inaugura il nuovo anno con una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Al PalAlbertoMura di Porto Torres, i romangini superano la San Paolo Ostiense dopo un tempo supplementare (81-71), al termine di una sfida intensa e combattuta. Dopo aver sfiorato il successo già nei regolamentari, Sennori cambia marcia nell’overtime, dove piazza l'allungo decisivo.

Sugli scudi Jiri Hubalek, protagonista della miglior prestazione stagionale con 29 punti e 12 rimbalzi, ben supportato dal nuovo innesto Luca Sanna, decisivo con sei triple, tutte pesantissime. Una vittoria che rilancia le ambizioni dei “Tauri” e dà sostanza alla rincorsa verso la permanenza nella categoria.

Sennori-S. Paolo 81-71 d1ts

Klass Sennori: N. Pisano, Cordedda 4, Puggioni 6, Sanna 20, Nwokoye 11, Merella 2, Cabras, Tola 2, A. Pisano 7, Fara ne, Hubalek 29. Allenatore Piras

S. Paolo Ostiense: Giannotti 4, Loi, Terrasini 11, Mugnaioli 13, Amanti 8, Cecchini 20, Iacorossi, Marchisio 2, Repaci 3, Vrancianu 8, Vettor 2. Allenatore Colella

Parziali: 16-21; 33-38; 52-54; 69-69

Carver Roma-Esperia Cagliari 57-53

Carver Cinecittà: Orman 3, Scianaro 8, Busca 6, Taflaj, Lucarelli 4, Martino 13, Maiolo, Galli, Pagnanelli 16, Converso 7. Allenatore Tretta

Confelici Carni Cagliari: N.Manca 3, Cabriolu, Gelsi, Potì 24, Frattoni 4, Thiam 2, Picciau 4, Locci 7, Tocco, Pili, Morgillo 9. Allenatore F. Manca

Parziali: 14-15; 30-23; 38-36

