Termina subito, agli Ottavi di Finale, l’avventura in Coppa Italia femminile della Women Torres che sul campo della Pro Sesto esce sconfitta per 4-1. Se si pensa che la prima di campionato finì 10-0 per le avversarie, si comprende quali siano stati i progressi delle rossoblù allenate da mister Ruiu.

Pro Sesto in vantaggio dopo appena 7' con Barbuiani. Al 13' Carboni neutralizza un rigore, ma al 26' ancora Barbuiani lascia il segno con un tiro potente e preciso. La Women Torres accusa il colpo, ma non si abbatte e verso lo scadere del primo tempo, con Loupattij riapre la gara. Il 2-1 però dura pochi minuti con Esposito che in pieno recupero, al 46’, realizza il terzo gol delle lombarde.

E al rientro in campo la Pro Sesto segna subito la quarta rete con Aprile.

Il commento di mister Emanuele Riu: «Oggi le ragazze sono state encomiabili, sia per il tipo di prestazione offerta, sia per lo spirito messo in campo. Non è stata una gara semplice, non solo per il valore delle nostre avversarie a cui faccio i complimenti per il meritato passaggio del turno, ma anche per le tante assenze che avevamo. Avanti con questo spirito di abnegazione».

