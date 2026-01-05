Le Final Four della Coppa Italia sorridono a Messina e Castelgoffredo che alzano il trofeo. La squadra siciliana ha vinto per la terza volta la Coppa maschile battendo in finale 3-2 il TT Sassari, Castelgoffredo, nel torneo femminile ha sconfitto 3-1 il Norbello e scrive il suo nome per l’ottava volta nell’albo d’oro, su nove edizioni disputate. Le squadre sarde, due maschili e tre femminili, erano giunte in forze ad Ancona, sede delle finali. Nonostante le assenze di numerosi stranieri, è stato un weekend di assoluto livello, con otto atleti (sei uomini e due donne) che in tempi recenti sono stati numero uno d’Italia.

Sabato le semifinali. Tra gli uomini il TT Sassari ha vinto 3-1 il derby con il Muravera, con i punti di Oyebode su Trevisan, Cappuccio su Giordano e Puppo su Trevisan. Il Muravera aveva vinto il primo incontro con il doppio Cipriano-Giordano su Puppo e Cappuccio. Con lo stesso punteggio il Messina ha battuto la Bagnolese.

Tra le donne successo del Norbello, 3-1, nel derby con il TT Sassari con i punti del doppio Tan Wenling-Tofant su Rozanova e Simon, di Tofant vittoriosa su Simon e Kolish su Rozanova. Ciobanu del TT Sassari ha battuto Kolish.

Il Quattro Mori è stato sconfitto 3-1 dal Castelgoffredo. Dopo il punto iniziale del doppio Carnovale-Plaian, al quinto set su Stefanova e Dragoman, sono arrivate le sconfitte di Chasselin e Plaian, entrambe battute da Szocs (numero 25 del mondo), e di Carnovale contro Dragoman.

Le finali

Nella prima finale, di fronte Castelgoffredo e Norbello, ancora di fronte dopo l’ultima finale scudetto. Parte bene la squadra del Guilcer con il doppio Kolish-Tofant, al quinto set su Dragoman-Stefanova. Tan Wenling ha la possibilità di allungare, con Szocs è in vantaggio di due set, nel quarto sul 9-6 è vicina alla vittoria, ma la rumena rimonta e vince. Kolish rimonta due set a Dragoman ma cede al quinto, ancora Szocs chiude i giochi battendo Tofant. Al terzo posto c’è il Quattro Mori che ha battuto il TT Sassari 3-1 con i punti di Chasselin e Plaian, nel doppio e nel singolare. Per il TT Sassari punto di Ciobanu.

Altra rivincita tra gli uomini quando si sfidano TT Sassari e Messina, replica della finale scudetto. Stavolta il successo è dei siciliani. Inizia bene Sassari con il doppio Puppo-Cappuccio che sconfigge il duo Faso-Stojanov al quinto set. Niente da fare per Oyebode con Ursu, diventa quasi decisiva la sfida tra Puppo e Stojanov, vince quest’ultimo al quinto set. Oyebode pareggia battendo Faso che, febbricitante e sotto 2-1 si ritira all’inizio del quarto set. Chiude Ursu, in tre set su Cappuccio, Messina può sollevare la Coppa.

Terzo posto per la Bagnolese, che ha superato 3-0 il Muravera.

© Riproduzione riservata