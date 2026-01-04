Nel girone A di Promozione vincono le grandi. Il Guspini passa per 2-0 a Ovodda e resta al comando con 40 punti, inseguito dalla Villacidrese, vittoriosa per 2-0 sul Samugheo, da Terralba e Castiadas (37).

Martedì proprio il Castiadas giocherà la gara di recupero contro lo Ierzu, rinviata per la tragedia di Villasimius. Una occasione per chiudere il girone di andata sulla stessa linea del Guspini.

Successo dell'Atletico Cagliari per 3-1 sull'Arborea, il Tonara ha vinto a Baunei per 3-1. Il Terralba ha inflitto un pesante 5-0 alla Freccia Mogro. Pari (1-1) fra Sant'Elia e Pirri e fra Cus e Uta (1-1). Martedì si giocherà il girone B.

