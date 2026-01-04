Nel girone A di Prima categoria successo della Gioventù Sarroch per 2-0 sul campo del Cardedu e dell'Idolo sul Sestu per 3-2.

Travolgenti le vittorie dell'Azzurra (0-5 a Villagrade) e dell'Ulassai, 6-1 alla Bariese.

Importante vittoria  del Tertenia contro la Gialeto per 2-1. Martedì si recuperano Decimo 07-Decimoputzu, San Vito-La Palma e Quartu 2000-Sulcitana. 

