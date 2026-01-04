Semifinali mozzafiato, Fanni e Villacidrese passano con due partite spettacolariMartedì 6 andranno in scena le finali di entrambe le categorie, maschile e femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si sono appena concluse le semifinali della Final Four valide per la Coppa Italia maschile, con due partite spettacolari che decretano le finaliste.
Il Fanni Futsal supera l’Atletico Sestu in una partita infinita, chiusa 5-5 dopo tempi regolamentari e supplementari e decisa ai rigori. Il Fanni passa in vantaggio con Galvan, il Sestu risponde con Normanno. Nel finale, Galvan ribalta il risultato, prima del pareggio di Costa a pochi secondi dalla sirena. Ai rigori, la parata decisiva del portiere Loriga regala al Fanni la finale.
Nell’altra semifinale, la Villacidrese batte il Ce Chi Ciak 5-1. Deivison e Mura segnano i gol chiave, con Mura protagonista anche del gol spettacolare di tacco che chiude i conti.
Domani si giocheranno le semifinali femminili, mentre martedì 6 andranno in scena le finali di entrambe le categorie, maschile e femminile, per assegnare la Coppa Italia.