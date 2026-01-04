La Nuorese travolge la Ferrini Cagliari e vola solitaria in vetta alla classifica di Eccellenza: 3-0 il risultato finale con gol Tanda, Carraro e Caggiu. Per la Ferrini momento davvero difficile.

Ora la Nuorese ha 31 punti, inseguita dall'Ilva (29) e da Launsei e Iglesias (28). Proprio l'Iglesias è stata battuta a sorpresa per 2-0 a Calangianus, con una doppietta di Moreo.

Successo importante in chiave salvezza del Santa Teresa, travolgente sul Sant'Elena: 3-0 il risultato con gol di Carlander, Braga e Cavagni. Pari (1-1) fra Ossese e Ilva (Piassi e Mainardi).

Il Launsei ha piegato per 2-1 l'Atletiico Uri (doppietta di Martins e rete di Canavessio). Pari (1-1) tra Carbonia e Tortolì (Melis e Monsegrez).

