Oggi alle 16 lo stadio comunale Carlo Zoboli di Carbonia non sarà solo il teatro della sfida suggestiva tra Carbonia e Iglesias. In occasione del grande derby minerario di Eccellenza, i calciatori scenderanno in campo per una partita ancora più importante, ovvero diffondere un simbolico appello e un pensiero rivolto a tutti i bambini coinvolti nei teatri di guerra in tutto il mondo: “NO WAR - SAVE THE CHILDREN”.

AÈ atteso un pubblico numeroso in nome della solidarietà, con la speranza che i bambini vivano un’infanzia serena. Siccome è previsto un afflusso importante, la dirigenza del Carbonia suggerisce l’anticipo dell’arrivo all’impianto sportivo per evitare assembramenti. Ingresso gratuito per gli Under 16. All'andata, ad Iglesias, si impose l'Iglesias 2-1 con un gol a pochi minuti dalla fine.

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