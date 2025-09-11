Decolla la campagna abbonamenti dell'Esperia CagliariSuperata quota 400, il club punta ora ai 600
Mentre la squadra prosegue la preparazione sotto la guida di coach Federico Manca, l’Esperia Cagliari festeggia un primo traguardo significativo fuori dal campo. A una sola settimana dall’avvio della campagna abbonamenti, inaugurata lo scorso giovedì, il club ha già superato quota 400 tessere sottoscritte: un numero pari alla capienza totale di Monte Mixi, impianto che ha ospitato i rossoblù nelle ultime stagioni e che sarà abbandonato a partire da quest’anno.
La nuova casa sarà il PalaPirastu di via Rockefeller, teatro di un’annata che la società e i tifosi sperano possa regalare la tanto desiderata promozione in Serie B Nazionale, sfuggita per un soffio nello scorso giugno. L’obiettivo dichiarato è ora quello di raggiungere quota 600 abbonamenti. Per arrivarci, il club ha imbastito una strategia di prezzi popolari: l'abbonamento nella tribuna centrale numerata costa 140 euro, mentre in tutto il resto dell'impianto, il costo è di 70 euro. I biglietti saranno in vendita a 12 euro (numerati) e 6 euro (non numerati), mentre i giovani fino a 25 anni pagheranno solo 3 euro. L'abbonamento stagionale, infine, sarà gratuito per i nati dopo il 31 dicembre 2014.
Sul parquet, intanto, prosegue il percorso di avvicinamento all’esordio in campionato, fissato per il 27 settembre contro l’Antoniana. Domenica alle 18.30, a Elmas, i rossoblù sosterranno il secondo test precampionato contro laKlass Senno ri, unica altra formazione sarda al via della Serie B Interregionale.
Lunedì, invece, alle 18.30, Le Terrazze di Cala Mosca ospiteranno la presentazione ufficiale della squadra alla città, con autorità, stampa e sponsor.