Si rafforza il Decimoputzu che prepara la prossima stagione di Prima categoria. Dall'Atletico Cagliari, arriva Gabriele Sedda, classe 2008, esterno difensivo dotato di gran velocità, corsa e polmoni d'acciaio. Un giocatore utilissimo sulla fascia, pronto ad affrontare la sua prima avventura in prima squadra.

Tanta la curiosità anche tra i tifosi: il loro sogno come quello della società è la riconquista della Promozione che a Decimoputzu manca da tantissimi anni.

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