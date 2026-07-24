prima categoria
24 luglio 2026 alle 13:41
Decimoputzu, dall'Atletico Cagliari arriva l'esterno difensivo Gabriele SeddaUn giocatore utilissimo sulla fascia, pronto ad affrontare la sua avventura in prima squadra
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Si rafforza il Decimoputzu che prepara la prossima stagione di Prima categoria. Dall'Atletico Cagliari, arriva Gabriele Sedda, classe 2008, esterno difensivo dotato di gran velocità, corsa e polmoni d'acciaio. Un giocatore utilissimo sulla fascia, pronto ad affrontare la sua prima avventura in prima squadra.
Tanta la curiosità anche tra i tifosi: il loro sogno come quello della società è la riconquista della Promozione che a Decimoputzu manca da tantissimi anni.
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