Una sedia Job in dono al Comune di Castiadas (una "JOBette") per consentire ai bambini con disabilità motorie di vivere l’esperienza della spiaggia e del bagno in mare in condizioni di sicurezza, autonomia e inclusione. La donazione rientra nel progetto “Spiagge per Tutti – Inclusione e Accessibilità a Misura di Bambino”, promosso da Abbi Group insieme all’insegna Crai, con la collaborazione di Simona Buono, da oltre quindici anni impegnata nelle attività di sicurezza, prevenzione e formazione salvavita.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Eugenio Murgioni, la vice sindaca Chantal Magro, il consigliere comunale Luciano Ghiani, la referente del progetto Simona Buono, la referente del marketing Abbi Group Francesca Ledda e Gian Gavino Perra, il titolare dei due punti vendita Crai di Sant’Elmo e San Pietro.

La JOBette sarà posizionata presso La Marina di San Pietro, dove il Comune di Castiadas sta completando la nuova passerella dedicata alle persone con disabilità. “Sarà inaugurata la prossima settimana – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che abbiamo intrapreso per rendere le spiagge del territorio sempre più accessibili e prive di barriere”. Un ringraziamento particolare da parte del sindaco ai promotori dell’iniziativa: “Un gesto di grande valore sociale – conclude Murgioni - che contribuisce a costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni di tutti”.

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