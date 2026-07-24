B Interregionale, Sanna saluta Sennori. Esperia alla finestra?Il talento cresciuto nella Dinamo Sassari potrebbe anche restare nell’Isola
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Klass Sennori prosegue il suo percorso di rinnovamento del roster. Come annunciato dal club sui suoi canali social, nella formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Interregionale non ci sarà il play/guardia Luca Sanna.
Classe 2003, tiratore eccellente dall'arco dei tre punti, Sanna era approdato a Sennori a metà dicembre, dando una grossa mano alla squadra biancoverde nel raggiungimento della salvezza. A testimoniarlo sono le cifre: 16 punti di media con 4,6 rimbalzi e 1,6 assist a partita e il 38% al tiro pesante. La sua stagione è stata nobilitata anche da un paio di exploit balistici di grande livello, come i 32 punti realizzati contro la San Paolo Ostiense e 38 (con 10/14 dall'arco) fatti registrare l'8 marzo nello scontro diretto di Caiazzo.
Nella prima parte di stagione, invece, Sanna aveva militato in Serie C con il Sant'Orsola Sassari, viaggiando a oltre 31 punti di media.
Il talento cresciuto nella Dinamo Sassari, ora, potrebbe restare in Sardegna: su di lui ci sarebbe un forte interessamento dell'Esperia Cagliari, alla ricerca dei profili giusti per sostituire gli argentini Frattoni e Giordano.