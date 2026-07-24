La Klass Sennori prosegue il suo percorso di rinnovamento del roster. Come annunciato dal club sui suoi canali social, nella formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Interregionale non ci sarà il play/guardia Luca Sanna.

Classe 2003, tiratore eccellente dall'arco dei tre punti, Sanna era approdato a Sennori a metà dicembre, dando una grossa mano alla squadra biancoverde nel raggiungimento della salvezza. A testimoniarlo sono le cifre: 16 punti di media con 4,6 rimbalzi e 1,6 assist a partita e il 38% al tiro pesante. La sua stagione è stata nobilitata anche da un paio di exploit balistici di grande livello, come i 32 punti realizzati contro la San Paolo Ostiense e 38 (con 10/14 dall'arco) fatti registrare l'8 marzo nello scontro diretto di Caiazzo.

Nella prima parte di stagione, invece, Sanna aveva militato in Serie C con il Sant'Orsola Sassari, viaggiando a oltre 31 punti di media.

Il talento cresciuto nella Dinamo Sassari, ora, potrebbe restare in Sardegna: su di lui ci sarebbe un forte interessamento dell'Esperia Cagliari, alla ricerca dei profili giusti per sostituire gli argentini Frattoni e Giordano.

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