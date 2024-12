La sconfitta di Cremona costa cara all’Hermaea Olbia, scivolata dalla zona promozione alla zona salvezza.

Il 3-0 subito dall’Esperia sabato, nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, ha interrotto la serie di cinque vittorie delle biancoblù, ma, soprattutto, ha permesso alle avversarie di scavalcarle al quarto posto. Come se non bastasse, a turno completato la squadra di Dino Guadalupi si è ritrovata addirittura in settima posizione, e, dunque, in piena zona retrocessione.

Con 17 punti, un vantaggio di 5 lunghezze sull’ottavo posto occupato dall’Albese Como e una sola di distanza dal quinto posto dell’Offanengo, ultimo utile per la poule promozione, i giochi sono tuttavia apertissimi.

Un successo netto domenica al GeoPalace contro l’Albese Como, a segno all’andata 3-1, potrebbe ribaltare la classifica già prima di Natale, festività che l’Hermaea trascorrerà in viaggio: il giorno dopo, a Santo Stefano, le galluresi saranno infatti impegnate sul campo della neo capolista Futura Giovani Busto Arsizio nell’ultima gara del 2024.

