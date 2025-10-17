Di fronte alla sconfitta di Coppa Italia contro il Coghinas, seconda assoluta della stagione (vedi quella con l’Usinese in campionato sabato scorso), l’allenatore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda non fa drammi: “Avevamo tanti ragazzi in campo e hanno fatto una prestazione importante contro una squadra composta da giocatori forti”, commenta Mauro Ottaviani.

“L’approccio da parte nostra c’è stato e siamo stati messi bene in campo per tutta la partita. Al di là del risultato – aggiunge il tecnico degli smeraldini – sono molto soddisfatto per la prestazione”. La qualificazione al prossimo turno resta un discorso aperto: lo 0-2 subito mercoledì a Santa Maria Coghinas nella gara di andata degli ottavi di finale contro i campioni uscenti può essere ribaltato al ritorno al Biagio Pirina di Arzachena, dove intanto domenica i biancoverdi riprenderanno il cammino nel campionato di Promozione contro il Ghilarza.

I giallorossi approderanno in Gallura con la voglia di mettersi alle spalle un periodo complicato, con 4 punti conquistati nelle prime sei giornate e la staffetta in panchina tra Massimiliano Mura e Simone Deliperi maturata una settimana fa. “Le partite di un campionato o di coppa sono tutte importanti e approcceremo quella contro il Ghilarza come tutte le altre”, spiega Ottaviani in vista di una sfida dalla quale l’Arzachena proverà a ripartire. “Ci sarà da soffrire come tutte le domeniche ma sono fiducioso: quando una squadra gioca a calcio – conclude – i risultati arrivano”.

© Riproduzione riservata