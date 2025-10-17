Dal Coghinas al Ghilarza: l’Arzachena prova a ripartire in campionatoOttaviani: «Ci sarà da soffrire ma sono fiducioso»
Di fronte alla sconfitta di Coppa Italia contro il Coghinas, seconda assoluta della stagione (vedi quella con l’Usinese in campionato sabato scorso), l’allenatore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda non fa drammi: “Avevamo tanti ragazzi in campo e hanno fatto una prestazione importante contro una squadra composta da giocatori forti”, commenta Mauro Ottaviani.
“L’approccio da parte nostra c’è stato e siamo stati messi bene in campo per tutta la partita. Al di là del risultato – aggiunge il tecnico degli smeraldini – sono molto soddisfatto per la prestazione”. La qualificazione al prossimo turno resta un discorso aperto: lo 0-2 subito mercoledì a Santa Maria Coghinas nella gara di andata degli ottavi di finale contro i campioni uscenti può essere ribaltato al ritorno al Biagio Pirina di Arzachena, dove intanto domenica i biancoverdi riprenderanno il cammino nel campionato di Promozione contro il Ghilarza.
I giallorossi approderanno in Gallura con la voglia di mettersi alle spalle un periodo complicato, con 4 punti conquistati nelle prime sei giornate e la staffetta in panchina tra Massimiliano Mura e Simone Deliperi maturata una settimana fa. “Le partite di un campionato o di coppa sono tutte importanti e approcceremo quella contro il Ghilarza come tutte le altre”, spiega Ottaviani in vista di una sfida dalla quale l’Arzachena proverà a ripartire. “Ci sarà da soffrire come tutte le domeniche ma sono fiducioso: quando una squadra gioca a calcio – conclude – i risultati arrivano”.