Otto ragazzi provenienti dalla categoria Allievi faranno parte della Prima Squadra della prossima stagione del Gonnosfanadiga. Una scelta che mette in risalto la volontà della società di allestire una rosa giovane e con talenti locali. Nell'ordine arrivano: Leonardo Pinna, Giovanni Mallica, Giuseppe Mallica, Mattia Cocco, Samuele Cocco, Michele Lisci, Gabriel Sedda e Federico Orrù.

Nella passata stagione la squadra Allievi del Gonnosfanadiga ha trionfato nel campionato di categoria, ciò a dimostrare l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza biancoverde. I ragazzi cominceranno la preparazione atletica con la Prima Squadra e nel corso della stagione 2026-2027 potrebbe trovare sempre più spazio tra i grandi.

© Riproduzione riservata