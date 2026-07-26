L'Ossese raggiunge l'accordo col centrocampista Carlo Nurra che così giocherà il prossimo campionato di Serie D dopo la storica promozione ottenuta a fine di questa stagione di Eccellenza.

«Nurra, centrocampista generoso e tenace in campo – precisa la società – educato e rispettoso fuori, rappresenta un valore aggiunto che dalla esperienza nei campionati regionali vogliamo portare con noi verso il palcoscenico della Serie D. E siamo certi che il suo apporto sarà davvero importante e prezioso».

L'Ossese sarà allenato dal riconfermato mister laziale Carlo Cotroneo.

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