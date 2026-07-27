Importante acquisto del Cannonau Ierzu in vista della prossima stagione di Prima categoria. Arriva il difensore Agustin Abriatta, gigante italo-argentino, classe 2001, è pronto a prendersi le chiavi del reparto arretrato. Un profilo di assoluto spessore fisico e tattico: 1,92 m di altezza, forte nel gioco aereo, roccioso nel contrasto e dotato di un ottimo piede destro che gli permette di impostare con calma e precisione fin dalle retrovie.

Abriatta arriva in Sardegna dopo un’importante esperienza nell’Eccellenza molisana, dove nella scorsa stagione si è messo in mostra come uno dei centrali più solidi e affidabili del campionato. Ora è pronto a portare la sua grinta sudamericana e tanta fisicità al servizio della squadra.





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