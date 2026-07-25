Dopo la Coppa Italia, conquistata lo scorso 28 giugno con un successo all’ultimo minuto, il Cagliari Beach Soccer alza al cielo anche la Supercoppa Femminile. Lo fa grazie al trionfo per 5-1 sempre sulle avversarie ormai storiche del Lady Terracina, nella spiaggia di Anzio, in un incontro fra le squadre vincitrici della Serie A (le sarde) e della Coppa Italia (le pontine) del 2025.

È stata la decima finale tra Cagliari e Lady Terracina, una rivalità ormai consolidata negli anni. Nel primo tempo la sblocca subito capitan Privitera (1'), ma al 6' pareggia Vergari. La partita resta in equilibrio per tutto il resto della frazione e per l'intera seconda, dove non si registrano altri gol, ma è nel terzo e decisivo tempo che il Cagliari scappa via. Prima è il portiere Yu, al 4', a firmare il vantaggio, poi segnano Mirón (7'), Campoy (10') e ancora Privitera (11').

Domani, alle 10, Cagliari e Lady Terracina giocheranno di nuovo nell’ultima giornata del girone di Serie A: entrambe sono già qualificate alle Final Four, le rossoblù da prime e le laziali da terze. Ma festeggia anche la squadra maschile di beach soccer, perché battendo 6-5 l’Icierre Lamezia nel pomeriggio ha chiuso al secondo posto (15 i punti) e ottenuto l’accesso alle Final Eight Scudetto.

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