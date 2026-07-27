Torna, a Ruinas, il tradizionale appuntamento estivo con il calcio a 5. È in programma, infatti, da lunedì 27 luglio a mercoledì 12 agosto, l’edizione 2026 del “Mondialito Ruinese”, organizzato dalla società locale Ruinas 81, in collaborazione con il Comune.

Saranno 5 le squadre a darsi battaglia: Quota 100, Diversamente Galacticos, Furittusi, Young Boyz e I Più Sexy. Le partecipanti si sfideranno in una prima fase con il classico girone all’italiana con partite di sola andata. Le prime 4, poi, si incroceranno con gare di semifinale (lunedì 10 agosto) e finale (mercoledì 12).

Martedì 11 agosto, inoltre, è previsto anche il mini torneo che coinvolgerà i bambini.

Il programma prevede partite alle 21.30 e alle 22.30.

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