10mila spettatori. Venuti da tutta l’isola e da diverse regioni del “Continente”. Successo a Sassari per la prima edizione della Sarda Sport Cup, che si è tenuta il 24 e 25 luglio sul campo del Latte Dolce. Un evento del tutto gratuito e autofinanziato che ha visto “scontrarsi”, in un torneo di calcio a 7, 400 giocatori e 36 squadre, il tutto promosso da Sarda Sport, realtà dai 25mila follower e più di 4 milioni di visualizzazioni mensili sui propri canali social. Ma a colpire è stata soprattutto la risposta del pubblico.

«Erano presenti bambini, famiglie, adolescenti, che hanno fatto sentire tutta la loro partecipazione», affermano Gabriele Spanu, organizzatore con Augusto Delogu dell’evento che ha visto tra i promotori anche Roberto Sias e Sergio Baralla. Tra i partecipanti alla competizione i 7Sins, creator e influencer da oltre 14 milioni di follower, come il super gettonato Andrea Fratino, che stavolta però ha sbagliato il rigore deciso per l’ammissione ai quarti. A vincere il torneo è stata la squadra Tomà, compagine sarda specialista del calcio a 7.

«In due giorni abbiamo accolto circa 10.000 spettatori: un risultato che ci riempie d’orgoglio e che dimostra quanto i giovani abbiano voglia di vivere sport e spettacolo», continua Spanu. Un evento dai grandi numeri, inusuali per il capoluogo turritano, che, si spera, verrà replicato l’anno prossimo.

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