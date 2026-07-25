Arrivano le prime conferme del Cagliari Femminile di calcio a 5, che si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in Serie A. Le ragazze rossoblù saranno ancora una volta guidate da Moreno Giorgi, arrivato nel 2024 e che ha conquistato in entrambi i campionati la qualificazione ai playoff.

Tra le certezze c’è senza dubbio Alice Virdis, il capitano, che due mesi fa ha compiuto diciotto anni ed è sempre più una delle giocatrici di futsal più apprezzate d’Italia, tanto da avere recentemente vinto la Futsal Week 2026 con l’Italia. In rosa c’era anche Sveva Sofia Orrù, un’altra giocatrice che continuerà a far parte del Cagliari e tra le più giovani in squadra. Conferma in rossoblù inoltre per Filipa Mendes, Chiara Dessì, Giulia Ricottini, Rebecca Cerbone, Chloe Canu, Anita Furno e Federica Tronci.

A breve sarà annunciato il resto della rosa rossoblù. Hanno invece salutato il Cagliari Femminile le giocatrici Simona Aresu, Christina Carboni Tonga, Faustine Pellegry (già ufficializzata dalla formazione spagnola del Guadalcacín), Jasmin Michela Cossu, Cokito Gálvez e Chiara Abraini.

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