Colpo in difesa per la neopromossa in Prima Categoria Capoterra che ufficializza l'arrivo di Giacomo Chessa. Una vera e propria istituzione del calcio regionale: a 43 compiuti, il difensore ex Castiadas, tra le altre, riparte dal Capoterra, squadra che due giorni fa, 24 luglio, ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Toro.

Per Chessa una carriera lunghissima a cavallo tra professionisti e dilettanti: cresciuto nelle giovanili del Cagliari, conta 14 presenze in Serie C2 con le maglie di Frosinone e Castel di Sangro. Negli anni successivi, dal 2013 sino al 2017 milita nel Muravera (attuale Cos) in cui arriva sino alla Serie. E poi ancora, Siliqua, Monastir, Selargius, Arbus, Iglesias e Castiadas, tra Promozione ed Eccellenza. Dal 2024 ha vestito la maglia del Guspini in cui, nella scorsa stagione, è arrivato al quarto posto e giocato i playoff per l'Eccellenza.

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