Aspettando l’esito finale sulla vicenda dei ripescaggi, l'Ilvamaddalena si è imbarcata oggi per la penisola per avviare la preprazione con la speranza del ripescaggio in Serie D.

Questa mattina, col traghetto delle ore 9, sono partiti da La Maddalena il team manager Mario Terrazzoni, i rientranti Roberto Scirpoli, allenatore dei portieri, ed Emanuele Palagiano, il massaggiatore, il magazziniere Nicola Sabetti. Col confermato bomber Caio De Cenco, anche due talenti Isolani doc, ben lieti di sposare il progetto della gloriosa società maddalenina e di indossare di nuovo la maglia biancoceleste col leone sul petto: Nicolas Izzillo e Lele Lobrano.

A Olbia si è unito alla compagnia, il confermato Andrea Animobono. Proprio da Olbia, il gruppo si imbarcherà per Civitavecchia, con successivo trasferimento a Chianciano - sede del ritiro fino al 13 agosto - dove troverà Mister Favarin coi confermati Mario Vrdoljak, Alvaro Lima Scandellari, Luigi Vitelli e Guillerme Tessaro, e il resto della squadra.

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