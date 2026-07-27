Successo per Alessandra (Sasha) Porcu, che nelle acque di Sopot, in Polonia, vicino Danzica, mar Baltico, ha conquistato il titolo di Campionessa Europea U15 femminile Techno 293 - windsurf. Un risultato prestigioso, maturato al termine di un’intensa settimana di regate e di 15 prove affrontate con grande lucidità, continuità e determinazione.

La giovane atleta del Club Nautico Arzachena ha dominato la competizione ottenendo sette vittorie di giornata e precedendo in classifica l’ungherese Jessica Roman e la spagnola Cristina Iglesias Rubio. Dopo il quarto posto conquistato ai Campionati del Mondo in Turchia, Sasha conferma così di essere uno dei talenti più promettenti del panorama velico internazionale.

Ottima prestazione anche per il fratello Kristian Porcu, Campione del Mondo U19 nel 2025, che ha concluso la competizione al settimo posto nella categoria U19, confrontandosi con concorrenti di altissimo livello.

Il presidente, gli allenatori e tutti i soci del Club Nautico Arzachena esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai due giovani windsurfisti. “Sasha è stata l’unica italiana a salire sul podio”, sottolinea con orgoglio Pier Sesto Demuro, presidente del Club Nautico Arzachena, ricordando la sua giovane età, la bravura e determinazione: Ha 12 anni e ha gareggiato nella under 15: è una furia».

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