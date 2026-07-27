Al momento è in Eccellenza, ma spera ancora di ritrovare la Serie D tramite ripescaggio (in settimana la LND darà una risposta sulle contestazioni evidenziate negli scorsi giorni). Intanto, l’Ilvamaddalena apre ufficialmente oggi la stagione 2026-2027 e lo fa con la partenza per il ritiro di Chianciano, in Toscana, dove rimarrà fino al prossimo 13 agosto.

I biancocelesti ritrovano due maddalenini e sono degli innesti di assoluto valore, a prescindere dalla categoria in cui giocheranno: Nicolas Izzillo e Gabriele Lobrano. Il primo, centrocampista classe ‘94, nella scorsa stagione era al Nola (Girone H di Serie D) e ha una lunga esperienza fuori dalla Sardegna con oltre 250 presenze in Serie C. Il secondo, classe 2003 e pure lui centrocampista, un anno fa aveva lasciato l’Ilva per l’Olbia ma a novembre si era trasferito all’Orvietana, nel Girone E.

L’allenatore Giancarlo Favarin, arrivato a metà febbraio, ritrova poi il bomber della passata stagione Caio De Cenco (quindici gol fra campionato e playoff come Kaio Piassi, che invece non proseguirà la sua esperienza sull’isola perché ha firmato due settimane fa col Pomezia). Con lui gli altri confermati Andrea Animobono, Álvaro Lima Scandellari, Guilherme Tessaro, Luigi Vitelli e Mario Vrdoljak.

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