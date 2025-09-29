Il Cus Cagliari continua a definire la rosa in vista del campionato di Serie A2 femminile 2025/26. Dopo gli annunci di Marta Granzotto e Kinga Piedel, la società universitaria ufficializza l’arrivo di Giorgia Bovenzi, playmaker classe 2002.

Alta 165 cm, cresciuta nel settore giovanile del San Raffaele, Bovenzi si era già messa in evidenza nella stagione 2021/22 con la maglia di Capri (13,6 punti e 3,1 assist di media). Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca della Women APU Delser Udine, dove ha confermato la propria crescita diventando una delle registe più affidabili della categoria: 10,6 punti, 4,7 assist e 5,6 rimbalzi il suo rendimento nell’ultima annata friulana.

«Giorgia è una giocatrice dall’energia straordinaria, qualità che la rendono importante in campo e una compagna preziosa nello spogliatoio» ha spiegato coach Federico Xaxa. «Il suo arrivo rappresenta un valore aggiunto per la squadra. È ambiziosa, ha tutte le qualità per puntare in alto e sono certo che diventerà presto un punto di riferimento per il nostro gruppo».

Entusiasmo anche da parte della nuova arrivata: «Ringrazio la società e lo staff tecnico per aver creduto in me in un momento delicato della mia carriera - ha detto Bovenzi - sono carica e motivata per affrontare questa nuova esperienza. Sono convinta che il gruppo possa togliersi soddisfazioni importanti e invito i tifosi a sostenerci in ogni partita casalinga».

